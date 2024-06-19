“الجسمي” يهدي “الرويشد” أغنية خاصة في “ليلة عمر 2024” بـ أرينا الكويت

سطع نجم الفنان الإماراتي حسين الجسمي في سماء الكويت، حيث أضاء قاعة أرينا الكويت بأجمل الألحان والأغنيات في حفل غنائي استثنائي ضمن فعاليات مهرجان “ليلة عمر 2024”.

وقد عبر الجسمي عن سعادته الغامرة بالتواجد في الكويت للمرة الأولى، وقدم تهانيه الحارة لأمير البلاد والشعب الكويتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على عمق العلاقة التي تربطه بالجمهور الكويتي، قائلاً: “عندما أغني أمام الجمهور الكويتي فإنه يحتضنني”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الجسمي، مرددين معه أجمل أغنياته ومطالبين بالمزيد، حيث تنوعت الأغنيات بين القديم والجديد، وبين الرومانسي والحماسي، لتلبي جميع الأذواق وتضفي أجواءً من الفرح والبهجة على الحفل.

وفي لفتة وفاء وتقدير، أهدى الجسمي أغنية “يا ناسين الحبايب” للفنان الكويتي عبدالله الرويشد، معبرًا عن محبته وتقديره لهذا الفنان الكبير.

وقد شاركت الفنانة رحمة رياض الجسمي في إحياء هذه الليلة الاستثنائية، لتكتمل بذلك لوحة الفرح والبهجة في ثاني أيام مهرجان “ليلة عمر”.

يذكر أن هذا الحفل يعد الأول للجسمي في قاعة أرينا الكويت، وقد وصفه الجمهور والنقاد بأنه “احتفالية كبيرة” تميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري الغفير.