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فريق التحرير

19 يونيو 2024

دراسة تحذر من غسول الفم المحتوي على الكحول: يزيد خطر الإصابة بالسرطان

منوعات
دراسة تحذر من غسول الفم المحتوي على الكحول: يزيد خطر الإصابة بالسرطان

حذرت دراسة حديثة من أن الاستخدام اليومي لغسول الفم المحتوي على الكحول قد يزيد من خطر الإصابة بأنواع من السرطان، مثل سرطان المريء والقولون والمستقيم.

وذكرت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين في معهد الطب الاستوائي “ITM” في أنتويرب، بلجيكا، أن هذا النوع من غسول الفم يتسبب في زيادة مستويات نوعين من البكتيريا في الفم تم ربطهما سابقًا بمثل هذه السرطانات.

ووجدت الدراسة أن استخدام غسول الفم المحتوي على الكحول لمدة 3 أشهر أدى إلى زيادة ملحوظة في مستويات البكتيريا Fusobacterium   nucleatumوStreptococcus anginosus في الفم.

وفي المقابل، انخفضت مستويات نوع من البكتيريا المعروفة باسم actinobacteria، والتي تلعب دورًا هامًا في تنظيم ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن الكحول الموجود في غسول الفم يتداخل مع التوازن الطبيعي للبكتيريا في الفم، مما يؤدي إلى ازدياد مستويات البكتيريا الضارة وانخفاض مستويات البكتيريا النافعة.

وذكر البروفيسور كريس كينيون، رئيس وحدة الأمراض المنقولة جنسياً في الجامعة، لصحيفة “التلغراف”: “أن استخدام غسول الفم المحتوي على الكحول يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والالتهابات المختلفة”.

وأشار كينيون إلى أنه “لا ينبغي لمعظم الناس استخدام غسول الفم المحتوي على الكحول، وإذا اضطروا لاستخدامه، فيجب عليهم استخدام المستحضرات الخالية من الكحول والحد من استخدامه لبضعة أيام فقط”.

وحذر الباحثون في الدراسة من أن “استخدام غسول الفم المحتوي على الكحول يرتبط بزيادة وفرة البكتيريا الضارة في الفم، والتي تم ربطها سابقًا بأمراض اللثة وسرطان المريء والقولون والمستقيم والأمراض الجهازية”.

بينما أشارت الدراسة إلى وجود علاقة بين الاستخدام اليومي لغسول الفم المحتوي على الكحول وتغيرات في الميكروبيوم الفموي، إلا أن الباحثين شددوا على الحاجة إلى المزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج بشكل قاطع.

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