علماء يحذرون من كتم العطس: عواقبه وخيمة تصل إلى الموت

حذّر فريق علمي إنجليزي من مخاطر كتم العطس، مشددين على أن عواقبه الوخيمة قد تصل إلى حد الموت.

تأتي هذه التحذيرات بعد حالة نادرة لرجل اسكتلندي في الثلاثينيات من عمره أصيب بثقب في حلقه نتيجة الضغط الهائل الذي نتج عن حبس عطسته خلال قيادته السيارة.

وكان الضغط الناتج عن العطس كبيرًا للغاية لدرجة أنه أحدث ثقبا يبلغ قطره 0.08 بوصة في قصبته الهوائية واضطر إلى الذهاب إلى المستشفى، بعد الشعور بألم مؤلم شبيه بـ “الطقطقة” خلال التنفس.

وأوضح العلماء أنّ كتم العطس يُسبب تراكمًا هائلًا للضغط في الصدر والبطن، ممّا قد يُؤدي إلى تمزق الحجاب الحاجز أو القصبة الهوائية، أو حتى فتق في الأوعية الدموية في الدماغ.

وناشد الفريق الجميع بضرورة تجنب كتم العطس، والحرص على تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي عند الشعور برغبة في العطس، مع التخلص من المنديل المُستخدم فورًا وغسل اليدين جيدًا، وفق ما نقلت صحيفة “ذا صن”.

وقال الدكتور راسادس نيسيروفس، من جامعة دندي البريطانية، إن هذه الحالة يجب أن تكون بمثابة تحذير للناس من محاولة حبس العطس.

وأضاف: “ينبغي على الجميع ألا يكتموا العطس بقرص الأنف مع إبقاء الفم مغلقا، لأن ذلك قد يؤدي إلى ثقب القصبة الهوائية”.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن الرجل كان يعاني من انتفاخ الرئة ناتج عن انحصار الهواء في الأنسجة تحت الجلد، كما أظهرت الأشعة المقطعية أن التمزق حدث بين العظمتين الثالثة والرابعة من رقبته، وأن الهواء يتراكم في الفراغ بين الرئتين في صدره.

ورغم خطورة حالته، اعتبر الأطباء أن الرجل محظوظ جداً لأنه لا يزال قادراً على التحدث والبلع والتنفس، وخضع المريض للمراقبة في المستشفى لمدة يومين للتأكد من ثبات مستويات الأوكسجين لديه، ولم تكن حالته تستدعي عملية جراحية.

غادر الرجل المستشفى بعد تلقيّه مسكنات ألم وأدوية لعلاج التهاب الأنف التحسسي، الذي يُعتقد أنه كان سبب رغبته في العطس في المقام الأول.