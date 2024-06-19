رئيس أركان جيش الاحتلال: حزب الله يجهل القدرات “الهائلة” لإسرائيل

قلل رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي اليوم الأربعاء، من مشاهد استطلاع جوي التقطتها مسيرات تابعة لحزب الله اللبناني لمناطق إسرائيلية.

وقال هاليفي إن الجيش يملك “قدرات هائلة لايعلم عنها العدو إلا القدر اليسير”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، على موقعها الإلكتروني.

وأضاف لدى مخاطبته قوات عند بطارية لمنظومة الدفاع الصاروخي القبة الحديدية ” كشف حزب الله عن مشاهد استطلاع جوى تتضمن قدرة نألفها، ونحن نستعد ونضع حلولا للتعامل مع مثل هذه القدرات وقدرات أخرى”.

وتابع: “بالطبع نملك قدرات أقوى لاحدود لها، واعتقد أن العدو لايعلم عنها إلا قدرا يسيرا ، وسوف يواجهونها عند الضرورة، في الوقت المناسب”.

كان الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية بلبنان نشر بعد ظهر أمس الثلاثاء مشاهد استطلاع جوي لمناطق متعددة في شمال إسرائيل ، في” حيفا” و”صفد” و”نهاريا” و”كرمئيل”و “العفولة” و”كريات شمونة” ومنشئات حيوية وعسكرية إسرائيلية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة