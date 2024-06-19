كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الجهاز الهضمي؟

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الناس بطرق مختلفة، بدءًا من الدوخة والتعب وصولًا إلى مشاكل المعدة. فكيف تؤثر درجات الحرارة على الجهاز الهضمي؟

تؤثر الحرارة على الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ، حيث يمكن أن تسبب الجفاف أو أمراض مرتبطة بالحرارة مثل الإنهاك الحراري وضربة الشمس.

وقد أوضحت دراسة نُشرت في مجلة Gut الطبية، أن تغير المناخ والحرارة الشديدة يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بالالتهابات المعوية بنسبة 50%، حيث يعاني 10% من هؤلاء الأشخاص من أمراض إسهالية.

ويوضح الدكتور هارش كابور، رئيس معهد أمراض الجهاز الهضمي والكبد وزرع الكبد في مستشفى ميترو الهندية، أن الحرارة قد تؤدي إلى مشاكل مثل تشنجات المعدة والغثيان والقيء.

كما قد تزيد الحرارة من خطر مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) واضطرابات المعدة وارتجاع الحمض.

كيف تؤدي الحرارة إلى التسمم الغذائي؟

تُعتبر الأمراض المنقولة بالغذاء، مثل التسمم الغذائي، أمراضًا تنتقل من خلال تناول طعام أو شراب ملوث. تزداد احتمالية التسمم الغذائي في الطقس الحار بسبب عدة عوامل، منها نمو البكتيريا وسوء التعامل مع الطعام.

نمو البكتيريا: تزداد احتمالية التعرض للبكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية (E. Coli) واللستيريا في درجات الحرارة العالية.

كما وجدت دراسة نشرت في Journal of Infection أن موجات الحر يمكن أن تزيد من خطر العدوى البكتيرية بنسبة 34%.

سوء التعامل مع الطعام: ترك الطعام في الخارج لفترات طويلة يزيد من احتمالية التلوث. يجب تبريد المواد الغذائية سريعة التلف مثل الألبان واللحوم بشكل صحيح.

الجفاف: يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي.

كيف تؤدي الحرارة إلى ضربة الشمس؟

ضربة الشمس هي أخطر أنواع الأمراض المرتبطة بالحرارة وتحدث عندما تصبح درجة الحرارة مرتفعة جدًا. يحدث ذلك عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى مستويات خطيرة (أكثر من 104°F أو 40°C)، مما يعطل آلية التبريد الطبيعية للجسم.

كيفية التمييز بين التسمم الغذائي وضربة الشمس:

تظهر أعراض التسمم الغذائي غالبًا بعد تناول طعام أو شراب ملوث وتشمل الغثيان والقيء والإسهال وتشنجات المعدة. ومن ناحية أخرى، تتعلق أعراض ضربة الشمس بارتفاع درجة حرارة الجسم وتشمل زيادة درجة الحرارة والتغيرات المزاجية وتسارع ضربات القلب.

الوقاية من التسمم الغذائي في الصيف:

– تخزين الطعام بشكل صحيح: يجب تجميد أو تبريد المواد الغذائية السريعة التلف.

– التعامل مع الطعام بأمان: استخدام ألواح تقطيع مختلفة للحوم النيئة والأطعمة الأخرى لتجنب التلوث المتبادل.

– الطهي بشكل صحيح: التأكد من طهي الطعام بشكل جيد بحيث تصل الحرارة إلى الأجزاء الداخلية لقتل البكتيريا الضارة.

– التعامل مع بقايا الطعام: إعادة تسخين وتناول بقايا الطعام في غضون يوم واحد بعد تبريده لمدة ساعتين.

الوقاية من ضربة الشمس:

– شرب الكثير من السوائل: خاصة الماء للحفاظ على الترطيب.

– تجنب الكافيين والكحول: لأنها قد تسبب الجفاف.

– ارتداء ملابس مناسبة: تكون فاتحة اللون وخفيفة الوزن.

– تحديد مدة التعرض للشمس: البقاء في الداخل بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.

– استخدام واقي الشمس والنظارات الشمسية: لحماية البشرة والعينين من الأشعة فوق البنفسجية.

– التحكم في درجة حرارة الجسم: باستخدام الدش البارد والمكيفات والمراوح.

– تجنب المجهود الشديد: أثناء فترات ارتفاع درجات الحرارة.