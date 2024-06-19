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19 يونيو 2024

بسبب غزة.. بروكسل ترفض استضافة مباراة بلجيكا وإسرائيل

رياضة
بسبب غزة.. بروكسل ترفض استضافة مباراة بلجيكا وإسرائيل

ذكرت حكومة العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، أن استضافة مباراة كرة قدم بين منتخبي بلجيكا وإسرائيل في سبتمبر المقبل سيكون “من المستحيل تنظيمها” بسبب مخاوف أمنية.

وحذرت حكومة بروكسل من أن استضافة منتخب إسرائيل لكرة القدم “ستثير مظاهرات كبيرة واخرى مضادة “، لا سيما في ظل “الوضع القائم حاليا في الشرق الأوسط”، في إشارة إلى الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وأبدت حكومة العاصمة البلجيكية رفضها استضافة المباراة، حيث ذكرت أن مثل هذا النشاط العام من شأنه أن يعرض “سلامة المتفرجين واللاعبين وشعب بروكسل وقوة الشرطة لدينا للخطر”.

وكانت المحادثات مستمرة مع السلطات الأمنية في بلجيكا منذ عدة أشهر لاستضافة المباراة التي تجرى ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية في السادس من سبتمبر المقبل بملعب (الملك بودوان).

وأثارت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، والتي اندلعت ردا على الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل، مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في الدول الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا، احتجاجاً على الصراع وعلى عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.

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