“سافروا بمعرفتهم الشخصية”.. مصر: المفقودون في السعودية غير مسجلين بمنظومة الحج

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عدم وجود أي حالات فقدان بين حجاج القرعة والسياحة والتضامن، المسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج.

وبحسب الوزارة عبر حسابها على “إكس”: بناءً على تصريحات من مصدر أمني ببعثة الحج المصرية، فإن المفقودين غادروا البلاد لآداء فريضة الحج بمعرفتهم الشخصية، وأنه يتم حالياً تفويج آخر دفعة من الحجاج من مشعر منى إلى فنادق الإقامة فى مكة المكرمة.

يأتي التأكيد بعد أنباء عن فقدان بعض الحجاج المصريين خلال موسم حج 2024، التي أثارت قلق ذويهم ومخاوف واسعة في أوساط الرأي العام.