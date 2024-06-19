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فريق التحرير

19 يونيو 2024

أسعار النفط تنخفض وسط تراجع تفاؤل المستثمرين

اقتصاد
أسعار النفط تنخفض وسط تراجع تفاؤل المستثمرين أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط بعد الارتفاع لأعلى مستوى خلال سبعة أسابيع، بينما أدت إشارات إلى مزيد من النمو في المخزونات إلى تراجع مستوى تفاؤل المستثمرين المدفوع بارتفاع أسعار الأسهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

واستقر سعر خام برنت عند حوالي 85 دولار للبرميل بعدما ارتفع لأعلى سعر خلال منتصف التداول منذ الأول من مايو، بينما شهد خام غرب تكساس الوسيط تغيرا طفيفا ليتخطى 81 دولار للبرميل.

وأفاد معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات الخام الأمريكي ارتفعت بواقع 26ر2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر مطلعة على البيانات.

وستكون هذه ثالث زيادة على التوالي، إذا أكدتها البيانات الرسمية، وأضاف معهد البترول الأمريكي أن المخزونات في المركز في مدينة كوشينج بأوكلاهوما ارتفعت أيضا.

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