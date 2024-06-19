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فريق التحرير

19 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل تسعى لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل تسعى لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة

الوئام – خاص
يتواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي تحت ذريعة تفكيك حركة حماس لكن بعد مرور كل هذه الفترة بات من الواضح وجود أهداف أخرى مشبوهة للاحتلال الإسرائيلي من استمرار الحرب على غزة والتي تسببت في مقتل وإصابة الآلاف من الأبرياء، رغم حالة السخط الدولي والعربي على سياسات الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته.

إنهاء حلم الدولة الفلسطينية

ومن جانبه، يقول الدكتور هيثم نايف المحلل السياسي الفلسطيني، إن هدف استمرار الحرب على غزة هو إنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء حل الدولتين كأهداف رئيسية تسعى إسرائيل لتحقيقها منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية والتخطيط لتهجير أهلها لخارج وطنهم”.

وأضاف “نايف” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن من ضمن الأهداف كذلك السيطرة على حقول الغاز على ساحل قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني والخلاص منه لتنفيذ باقي المخططات الإسرائيلية التي اتفقت عليها الصهيونية العالمية منذ عقود”.

صمود الشعب

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: “لكن صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال سيمنع هذه الأهداف إن شاء الله”.

وتدعم أسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا إقامة دولة فلسطينية مستقلة فيما تثير القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة جدلًا واسعًا بعد اعتراف العديد من الدول الأوروبية بها في ظل جرائم العدوان الإسرائيلي على أهل غزة.

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