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فريق التحرير

19 يونيو 2024

4 أضرار لارتداء الحذاء الرياضي دون جورب.. منها فطريات الأقدام

منوعات
4 أضرار لارتداء الحذاء الرياضي دون جورب.. منها فطريات الأقدام

قد يميل البعض إلى ارتداء الأحذية الرياضية دون جوارب، ظنًا منهم أن ذلك أكثر راحة وأناقة، لكن ما لا يعرفه كثيرون، أن هذه العادة قد تُسبب مخاطر صحية على المدى الطويل.

ويسري ذلك على الأحذية الرياضية المصنوعة من الكانفاس أو الجلد، وكذلك على الأحذية الرياضية، التي يتم ارتداؤها عند ممارسة الرياضة أو التي يتم ارتداؤها في أنشطة الحياة اليومية، وفق ما نقلت مجلة “Stylebook” المعنية بالجمال والموضة.

فما هي أضرار ارتداء الحذاء الرياضي بدون جورب؟

– يؤدي الاحتكاك بين القدم والحذاء إلى زيادة إفراز العرق، ما يُشكل بيئة رطبة مناسبة لنمو الفطريات والبكتيريا، ما قد يُسبب رائحة كريهة للقدمين، ويزيد من خطر الإصابة بعدوى فطرية مثل فطريات الأقدام.

– الاحتكاك بين القدم والحذاء قد يُسبب تهيجًا واحمرارًا في الجلد، ما قد يتطور إلى تقرحات وبثور مؤلمة.

– عدم ارتداء الجوارب يُحرم القدم من الرطوبة التي تُوفرها، ومن ثم يُسبب جفاف الجلد وتشققه، خاصةً في فصل الشتاء.

– في حال وجود أي جروح أو خدوش في القدم، فإن ارتداء الحذاء الرياضي دون جورب قد يُعرضها لخطر العدوى من البكتيريا والفطريات المتواجدة داخل الحذاء.

لتجنب هذه المخاطر الصحية اتبع ما يلي:

– ارتداء الجوارب المصنوعة من مواد قابلة للتنفس: مثل القطن أو الصوف، للمساعدة على امتصاص العرق والحفاظ على جفاف القدمين.

– اختيار المقاس المناسب للحذاء: يجب أن يكون الحذاء مريحًا ولا يضغط على القدمين، لتجنب الاحتكاك والتقرحات.

– غسل القدمين وتجفيفهما جيدًا: قبل ارتداء الحذاء، للتخلص من العرق والبكتيريا.

– تعريض الأحذية للهواء: بعد خلعها، لتهويتها والتخلص من الرطوبة.

– مراجعة الطبيب: في حال ظهور أي أعراض غير طبيعية، مثل احمرار أو حكة أو تقرحات في القدمين.

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