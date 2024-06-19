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فريق التحرير

19 يونيو 2024

“سار” تُحقق إنجازًا جديدًا.. قطار المشاعر المقدسة ينقل 2.2 مليون حاج

حج 2024
“سار” تُحقق إنجازًا جديدًا.. قطار المشاعر المقدسة ينقل 2.2 مليون حاج

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” نجاح الخطة التشغيلية لقطار المشاعر المقدسة في موسم حج 1445هـ، حيث أوضحت قيامها بنقل أكثر من 2.2 مليون راكب بين محطات القطار التسع الواقعة في عرفات ومزدلفة ومنى وذلك إثر تسييرها 2206 رحلات ترددية.

وأوضحت “سار” أن أيام التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة والبالغة سبعة انطلقت يوم السابع من شهر ذي الحجة واستمرت حتى انتهاء حركة الحجاج بنهاية أيام التشريق، حيث شهد اليوم الأول منها نقل ما يزيد على 29 ألف شخص.

في حين شهدت حركة تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات نقل أكثر من 292 ألف حاج، وتلاها قيام قطار المشاعر المقدسة بنقل أكثر من 305 ألف حاج خلال نفرة الحجيج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، وبعد ذلك تمكن القطار من إفاضة ما يزيد على 383 ألف حاج إلى مشعر منى قادمين من مشعر مزدلفة، وفي أيام التشريق تمكن قطار المشاعر من نقل أكثر 1.2 مليون حاج انتقلوا من محطات “منى1 ، منى 2، مزدلفة 3” إلى محطة منى 3 “الجمرات” مما أسهم في سهولة وصولهم إلى جسر الجمرات.

وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك أن نجاح خطة التشغيل لهذا العام جاء بعد توفيق الله ثم الدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الخطوط الحديدية من القيادة الرشيدة -رعاها الله- الذي أسهم في نجاح “سار” في تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام من خلال قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع.

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