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فريق التحرير

19 يونيو 2024

الطب المرئي بذكاء اصطناعي.. فحوصات في 6 دقائق لرجال الأمن المشاركين بموسم الحج

حج 2024
الطب المرئي بذكاء اصطناعي.. فحوصات في 6 دقائق لرجال الأمن المشاركين بموسم الحج

تواصل الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تقديم خدمة الطب المرئي باستخدام كبسولة معززة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال الحديثة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة خلال 6 دقائق لرجال في مقار العمل، وذلك للمشاركين في موسم حج هذا العام 1445هـ.

وتتيح الكبسولة إجراء 26 قياساً فيسولوجيّاً من أهمها قياس الطول والوزن، وكتلة الجسم والعضلات، وضغط الدم، والحرارة، ونسبة الأكسجين، ومتطلبات الطاقة، ومعدل ضربات القلب، وتقلب ضربات القلب؛ لتحليل بيانات الحالة الصحية للمستفيد عبر الذكاء الاصطناعي المدمج، وتقديم الاستشارة الطبية عن بعد مع الطبيب، وتسجيل الأدوية اللازمة عبر نظام وصفتي.

وتسهم الخدمة التجريبية في تقليل الحاجة لزيارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وتوفير بيئة آمنة وخاصة لإجراء الفحوص الصحية والاستشارات الطبية في مقار عمل منسوبي قطاعات وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة بشكل فوري.

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