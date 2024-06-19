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فريق التحرير

20 يونيو 2024

بلوجر مصري بعد إتمامه مناسك الحج: السعودية قادرة على تنظيم أي حدث في العالم

حج 2024
بلوجر مصري بعد إتمامه مناسك الحج: السعودية قادرة على تنظيم أي حدث في العالم

أثنى بلوجر مصري على قدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم موسم الحج، مؤكداً أن ذلك يُعد دليلًا قاطعًا على قدرتها على استضافة أي حدث عالمي.

البلوجر المصري عدنان عبد المجيد، قال بعد إتمامه مناسك الحج، إن السعودية تُشرف على ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم سنويًا بنتظيم مميز في أقل عدد أيام، وتُقدم لهم كل الخدمات والتسهيلات التي تُتيح لهم أداء مناسك الحج بكل راحة ويسر وأمان.

وقدم مثالاً على ذلك، مُقارنًا تنظيم موسم الحج بـ”كأس العالم” الذي يُقام كل 4 سنوات وتتحاكى به الدولة المنظمة، بينما تُنظمه السعودية سنويًا دون أي صعوبات أو مشاكل، قائلًا “المملكة تُثبت أنها قادرة على تنظيم أي حدث في العالم”.

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