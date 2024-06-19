“الأرصاد”: لا ظواهر جوية حادة تعيق خروج الحجاج من مكة

أكد متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني عدم وجود أي ظواهر جوية حادة أثرت على انسيابية تحرك الحجاج أثناء خروجهم من مكة.

وأشار المتحدث إلى أن درجات الحرارة ما زالت مرتفعة وتصل نسبيًا تصل إلى 45 درجة مئوية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد خلال اليوم الخميس، أن يكون الطقس صحوًا على الطرق المؤدية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مع وجود بعض الرياح النشطة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في المدينة المنورة تتراوح مابين 47 – 37 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 30 – 10 كم ساعة.