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20 يونيو 2024

مسالخ السعودية تستقبل أكثر من 454 ألف ذبيحة خلال أول 3 أيام من عيد الأضحى

محليات
مسالخ السعودية تستقبل أكثر من 454 ألف ذبيحة خلال أول 3 أيام من عيد الأضحى

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول إجمالي عدد مذبوحات الأضاحي في مسالخ جميع مناطق المملكة إلى 454.620 رأساً من الماشية، خلال أول، وثاني، وثالث أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1445هـ.

وأوضحت في تقرير رسمي مفصّل لفرقها الفنية المنتشرة في جميع مسالخ مناطق المملكة، تسجيل منطقة مكة المكرمة أعلى عدد من المذبوحات؛ حيث استقبلت مسالخها 183.717 رأساً من الماشية، كان أعلاها في أول أيام العيد، بـ 94.798 ذبيحة، وتلتها مسالخ الرياض التي استقبلت 106.970 رأساً، ثم المدينة المنورة بـ39.428 رأساً في جميع مسالخها.

وأشارت إلى أن مسالخ المنطقة الشرقية استقبلت 35.377 ذبيحة، فيما استقبلت مسالخ القصيم 16.782، وعسير 18.796، وحائل 7.870، وتبوك 5.967، وجازان 14.480، ونجران 5.405، والحدود الشمالية 5.023، والجوف 4.562، والباحة 10.242 ذبيحة.

يذكر أن الفرق الفنية في فروع وزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمكاتب التابعة لها، تقوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بجولات رقابية وتفتيشية مكثفة على جميع المسالخ المعتمدة في مناطق ومدن المملكة المختلفة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة والحفاظ على السلامة والصحة العامة.

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