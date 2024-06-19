أول مرشح برلماني بالذكاء الاصطناعي يستعد للانتخابات في بريطانيا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

20 يونيو 2024

أول مرشح برلماني بالذكاء الاصطناعي يستعد للانتخابات في بريطانيا

منوعات
أول مرشح برلماني بالذكاء الاصطناعي يستعد للانتخابات في بريطانيا

أعلن رجل الأعمال ستيف إنداكوت عن ترشحه لعضوية البرلمان في الانتخابات الوطنية البريطانية المزمع عقدها في 4 يوليو، لكن بخلاف باقي المرشحين، سيكون الوجه في منشوره الانتخابي ليس له، بل لصورة رمزية أنشأها الذكاء الاصطناعي.

صرح إنداكوت لوكالة “رويترز“: “نحن بصدد إطلاق حزب جديد وسنجند المزيد من المرشحين بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلاد بعد هذه الانتخابات. نرى هذا كخطوة تأسيسية لشيء كبير وديمقراطي”.

وأوضح إنداكوت، الذي تدير شركته “نيرال فويس” شخصيته الافتراضية، أن إحباطه من “السياسة التقليدية” دفعه للترشح كمستقل عن دائرة برايتون بافيليون في المدينة الساحلية الجنوبية.

كيف يتفاعل الذكاء الاصطناعي مع الناخبين؟

ويتفاعل “ستيف الذكاء الاصطناعي” – الاسم الذي سيظهر في بطاقات الاقتراع – في الوقت الفعلي مع السكان المحليين حول موضوعات مثل حقوق الإسكان وجمع النفايات والهجرة، ثم يقدم أفكارًا سياسية ويطلب اقتراحاتهم.

قالت إونا جونستون، عاملة خيرية تبلغ من العمر 23 عامًا، بعد لقائها مع “ستيف الذكاء الاصطناعي” بالقرب من رصيف برايتون الشهير: “نستخدم الذكاء الاصطناعي في الكثير من المجالات، في العمل والتفاعلات الاجتماعية، فلماذا لا نستخدمه في السياسة؟ قد يغير ذلك الطريقة التي نعيش بها”.

هل يدخل الذكاء الاصطناعي البرلمان؟

وعند سؤال لجنة الانتخابات عن “ستيف الذكاء الاصطناعي”، قالت إنه إذا فاز، سيكون إنداكوت هو عضو البرلمان، وليس النسخة الافتراضية منه. وأعرب معظم السكان المحليين عن ترددهم في التصويت لمرشح بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي.

أشار جيم شيك، محاسب يبلغ من العمر 37 عامًا من برايتون، إلى أن عضو البرلمان يجب أن يتحدث نيابة عن الناخبين في البرلمان. بينما قال أندي كلاوسون، مقيم محلي يبلغ من العمر 42 عامًا: “الذكاء الاصطناعي والسياسيون لديهم شيء واحد مشترك، لا يمكن الوثوق بهم”.

تابعنا: