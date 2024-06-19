أول مرشح برلماني بالذكاء الاصطناعي يستعد للانتخابات في بريطانيا

أعلن رجل الأعمال ستيف إنداكوت عن ترشحه لعضوية البرلمان في الانتخابات الوطنية البريطانية المزمع عقدها في 4 يوليو، لكن بخلاف باقي المرشحين، سيكون الوجه في منشوره الانتخابي ليس له، بل لصورة رمزية أنشأها الذكاء الاصطناعي.

صرح إنداكوت لوكالة “رويترز“: “نحن بصدد إطلاق حزب جديد وسنجند المزيد من المرشحين بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلاد بعد هذه الانتخابات. نرى هذا كخطوة تأسيسية لشيء كبير وديمقراطي”.

وأوضح إنداكوت، الذي تدير شركته “نيرال فويس” شخصيته الافتراضية، أن إحباطه من “السياسة التقليدية” دفعه للترشح كمستقل عن دائرة برايتون بافيليون في المدينة الساحلية الجنوبية.

كيف يتفاعل الذكاء الاصطناعي مع الناخبين؟

ويتفاعل “ستيف الذكاء الاصطناعي” – الاسم الذي سيظهر في بطاقات الاقتراع – في الوقت الفعلي مع السكان المحليين حول موضوعات مثل حقوق الإسكان وجمع النفايات والهجرة، ثم يقدم أفكارًا سياسية ويطلب اقتراحاتهم.

قالت إونا جونستون، عاملة خيرية تبلغ من العمر 23 عامًا، بعد لقائها مع “ستيف الذكاء الاصطناعي” بالقرب من رصيف برايتون الشهير: “نستخدم الذكاء الاصطناعي في الكثير من المجالات، في العمل والتفاعلات الاجتماعية، فلماذا لا نستخدمه في السياسة؟ قد يغير ذلك الطريقة التي نعيش بها”.

هل يدخل الذكاء الاصطناعي البرلمان؟

وعند سؤال لجنة الانتخابات عن “ستيف الذكاء الاصطناعي”، قالت إنه إذا فاز، سيكون إنداكوت هو عضو البرلمان، وليس النسخة الافتراضية منه. وأعرب معظم السكان المحليين عن ترددهم في التصويت لمرشح بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي.

أشار جيم شيك، محاسب يبلغ من العمر 37 عامًا من برايتون، إلى أن عضو البرلمان يجب أن يتحدث نيابة عن الناخبين في البرلمان. بينما قال أندي كلاوسون، مقيم محلي يبلغ من العمر 42 عامًا: “الذكاء الاصطناعي والسياسيون لديهم شيء واحد مشترك، لا يمكن الوثوق بهم”.