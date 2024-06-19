السعودية تُشارك في الدورة 67 للجنة الأمم المتحدة للفضاء

تُشارك المملكة العربية السعودية في الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي (COPUOS) التي بدأت أعمالها في العاصمة النمساوية، وتستمر حتى 28 يونيو الجاري.

وتأتي مشاركة المملكة ممثلةً بوكالة الفضاء السعودية وهيئة الاتصالات، والفضاء، والتقنية، في إطار التزامها بتعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك مع الدول الأعضاء؛ لتحقيق الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، وتسليط الضوء على جهودها في مجال استكشاف الفضاء والاستخدام السلمي للتقنيات المرتبطة به، وإبراز دورها الريادي في دعم المبادرات العالمية المتعلقة في هذا المجال.

وضمن مشاركة وفد المملكة، سيُعقد حدثٌ جانبيٌ تحت عنوان «السعودية نحو الفضاء.. تحفيز قطاع الفضاء»؛ سعياً إلى تمتين الشراكة الدولية في مجال الفضاء، والانتقال بها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن يحضر اللقاء أكثر من 80 قائداً ومختصاً وخبيراً في مجال الفضاء؛ لمناقشة الفرص التعاونية المحتملة التي تهدف إلى تطوير صناعة الفضاء حول العالم.