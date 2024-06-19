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20 يونيو 2024

“يوتيوب” تختبر إضافة “ملاحظات” لمقاطع الفيديو لمكافحة المعلومات المضللة

منوعات
“يوتيوب” تختبر إضافة “ملاحظات” لمقاطع الفيديو لمكافحة المعلومات المضللة

تختبر “يوتيوب” ميزة جديدة تهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة، وذلك من خلال إتاحة إمكانية إضافة “ملاحظات” توضيحية أسفل مقاطع الفيديو المنشورة.

وتُشبه هذه الميزة ميزة “ملاحظات المجتمع” المُستخدمة على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث تسمح للمشاهدين بإضافة معلومات إضافية أو تصحيحات على محتوى الفيديو.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ حاسم مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تُعدّ المعلومات المضللة مشكلة كبيرة على الإنترنت، خاصةً خلال فترات الانتخابات، وتشير التوقعات إلى ازدياد تعقيد المعلومات المضللة هذا العام بسبب تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تهدف ميزة “ملاحظات” إلى تعزيز دقة المعلومات المتاحة على “يوتيوب” من خلال توفير سياق إضافي لمقاطع الفيديو، خاصةً تلك القديمة أو التي يتم إعادة نشرها كمحتوى جديد.

وستكون ميزة “ملاحظات” متاحة في البداية كاختبار تجريبي على الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية فقط.

خلال المرحلة التجريبية، ستقوم يوتيوب بدعوة عدد محدود من المستخدمين النشطين لكتابة الملاحظات.

وستقوم “يوتيوب” بالتعاون مع جهات خارجية لتقييم مدى فائدة ودقة الملاحظات، وسوف تستخدم هذه التقييمات لتدريب أنظمتها الخاصة.

إذا وجد المستخدمون أن الملاحظات مفيدة، فسوف تظهر أسفل مقاطع الفيديو مع إمكانية تقييمها من قبل المستخدمين الآخرين بأنها “مفيدة” أو “مفيدة إلى حد ما” أو “غير مفيدة” مع توضيح السبب.

وبناءً على تقييمات المستخدمين، ستستخدم يوتيوب خوارزمية لتحديد الملاحظات التي سيتم نشرها بشكل دائم على المنصة.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الميزة رسميًا في وقت لاحق من العام الجاري.

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