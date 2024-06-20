الأرصاد: طقس حار ورياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق السعودية

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 31، ونسبة الرطوبة 65، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 47 درجة مئوية، بينما الصغرى 32، ونسبة الرطوبة 55.

البحر الأحمر

الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 -30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، أما ارتفاع الموج فهو من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.