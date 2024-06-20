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فريق التحرير

20 يونيو 2024

ضحايا حوادث تحطم طائرات “بوينج” يطالبون بتغريم الشركة 25 مليار دولار

منوعات
ضحايا حوادث تحطم طائرات “بوينج” يطالبون بتغريم الشركة 25 مليار دولار

طالبت عائلات ضحايا حوادث تحطم طائرات “بوينج 737 ماكس”، يوم الأربعاء، السلطات الأمريكية بفرض غرامة تصل إلى 24.8 مليار دولار على شركة الطيران العملاقة والمضي قدماً في ملاحقة مسؤوليها جنائياً.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعتراف رئيس شركة بوينج، ديف كالهون، بمشاكل “خطيرة” تتعلق بالسلامة تواجهها الشركة، رغم طمأنته لجنة بالكونجرس الأمريكي بإحراز تقدم في هذا المجال.

وحضر جلسة الاستماع بالكونجرس أقارب ضحايا سقطوا في حوادث تحطم طائرات بوينج من طراز “737 ماكس 8” في 2018 و2019 وقد رفعوا صور هؤلاء.

وكتب بول كاسيل، محامي العائلات، في رسالة إلى وزارة العدل الأمريكية “بالنظر إلى أن جريمة بوينج هي الأكثر دموية لشركة في تاريخ الولايات المتحدة، فإن الغرامة القصوى التي تزيد على 24 مليار دولار مبررة قانوناً ومناسبة بشكل لا لبس فيه”.

وتوضح الرسالة الحساب وراء المبلغ المطلوب، بحيث يتم تغريم بوينج الحد الأقصى البالغ نحو 24,8 مليار دولار، مع تعليق ما بين 14 إلى 22 مليار دولار من الغرامة بشرط أن تخصصها شركة بوينج لمراقب خاص بالشركة وتحسينات متعلقة ببرامج السلامة.

وأضافت الرسالة “يجب إصدار أمر يفرض على مجلس إدارة بوينغ الاجتماع مع العائلات”.

وتعتقد العائلات أيضا أن على الحكومة أن “تطلق على الفور ملاحقات جنائية بحق المسؤولين التنفيذيين في بوينغ في وقت وقوع الحادثين”.

وتتعلق القضية بحادثين وقعا في عامي 2018 و2019 في اندونيسيا واثيوبيا وأسفرا معا عن مقتل 346 شخصا، وتأتي في وقت تواجه فيه بوينغ تدقيقا مكثفا في أعقاب مشاكل متعلقة بالتصنيع والسلامة.

 

وعادت مشاكل شركة الطيران العملاقة إلى دائرة الضوء منذ حادث انفصال باب عن جسم طائرة بوينج 737 ماكس في 5 يناير تديرها شركة ألاسكا للطيران، ما أجبرها على الهبوط اضطراريا.

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