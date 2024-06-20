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فريق التحرير

20 يونيو 2024

إنجازات السعودية تتوالى

رأي الوئام
إنجازات السعودية تتوالى الرياض

يُعدّ حصول المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في أبرز المؤشرات التقنية في تقرير التنافسية العالمية IMD إنجازاً هامّاً يعكس التقدم الكبير الذي حققته في مجال الرقمنة خلال السنوات الماضية.

ويضاف هذا الإنجاز إلى إنجازات أخرى حققتها المملكة حيث حصلت على المرتبة الـ16 عالميًا بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، كما حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثانية عالمياً في مؤشر تمويل التطوّر التقني، والرابعة عالمياً في مؤشر دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطوّر التقني.

وتدلّ هذه المرتبة على تميز المملكة في العديد من المجالات، تشمل التحول الرقمي في الشركات، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً في هذا المؤشر، مما يدلّ على سرعة وفعالية تبني الشركات السعودية للتكنولوجيا الحديثة في عملياتها.

أيضاً تؤكد هذه الإنجازات قدرة المملكة على ابتكار وتطوير تقنيات جديدة وتطبيقها بشكل فعال، مما يدلّ على توفر بيئة استثمارية داعمة للابتكار والتقنية في المملكة واستثماراتها الضخمة في البنية التحتية الرقمية.

وتُشير هذه الدلالات إلى أن السعودية في طريقها لأن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للتقنية والابتكار.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا التقدم في تعزيز اقتصاد المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتحسين جودة حياة المواطنين.

لقد ساهمت العديد من العوامل في تحقيق هذا الإنجاز وفي مقدمتها دعم القيادة الرشيدة للتقنية والابتكار، ووجود رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، إضافة إلى كفاءة وفعالية الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاستراتيجية، ووجود بيئة استثمارية جاذبة.

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