قفزة في أسعار الذهب بعد توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار اليوم الخميس الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تزايد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، وهو ما يزيد من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام.

في وقت مبكر من اليوم، شهد السعر الفوري للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.3% مسجلًا 2333.62 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 12 يونيو.

في الوقت ذاته، بقيت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير تقريبًا، مسجلة 2347.30 دولار.

ويترقب مجلس الاحتياطي الاتحادي مؤشرات إضافية تؤكد على تباطؤ التضخم، مما يعكس توجه صانعي السياسة نحو خفض محتمل في أسعار الفائدة، ربما مرة أو مرتين، قبل نهاية العام الجاري. خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الأمر الذي يزيد من جاذبيته كاستثمار.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 1.3% في المعاملات الفورية لتصل إلى 30.13 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 982.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% ليسجل 908.28 دولار.