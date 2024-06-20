ماريا معلوف لـ”الوئام”: مبادرة بايدن في غزة ورقة انتخابية اصطدمت بتعنت نتنياهو

الوئام – خاص

لا يزال الجدل يتواصل حول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل رفض إسرائيل الأطروحات الخاصة بوقف الحرب الدائرة في القطاع منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.

إنجاز الاتفاق

ومن جانبها قالت ماريا معلوف الإعلامية اللبنانية، إن سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته الحثيث من أجل إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار حتى وإن كان على حساب الحليفة الاستراتيجية لواشنطن إسرائيل.

وأضافت “معلوف” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن المقترح جاء من أجل مصالح يراها المراقبون أنها انتخابية بحتة كما فعل بايدن بالانسحاب من أفغانستان وتقديمها على طبق من ذهب لحركة طالبان.

وتابعت الإعلامية اللبنانية: “كما أسجل أن إدارة بايدن أرسلت وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 8 زيارات إلى الشرق الأوسط منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، ورغم تصاعد الكلام في الأيام الماضية عن قرب الاتفاق على وقف إطلاق نار وبالتالي خارطة طريق لإيجاد حل مستدام اصطدمت المبادرة الأمريكية بتعنت حكومة نتنياهو.

تحذير لإيران

واستكملت “معلوف” حديثها وقالت: “وبالتالي من أجل إنجاح أي اتفاق على الولايات المتحدة أن تحذر إيران من مغبة التدخل، ولكن لا يؤمل ذلك من إدارة بايدن التي أظهرت تراخياً أمام طهران في العديد من القضايا في المنطقة”.