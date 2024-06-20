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فريق التحرير

20 يونيو 2024

مستفيدين بأحدث تقنياتها.. “آبل” تدرب طلاب أكاديميتها للمطورين على الذكاء الاصطناعي

منوعات
مستفيدين بأحدث تقنياتها.. “آبل” تدرب طلاب أكاديميتها للمطورين على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة آبل عن تدريب جميع طلاب ومرشدي أكاديمية مطوري آبل على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته. كما أتاحت الفرصة أيضًا لخريجي الأكاديمية للمشاركة في هذا التدريب.

وأوضحت آبل، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن المنهج الجديد سيُوفر لآلاف الطلاب والخريجين عبر 18 أكاديمية في ستة بلدان، حيث تواصل الأكاديمية زيادة الفرص للمطورين والمصممين ورجال الأعمال في اقتصاد تطبيقات نظام iOS المتنامي.

انضم المنهج المخصص للذكاء الاصطناعي إلى برنامج الأكاديمية كمهارة أساسية، مما وسّع الكفاءات في الترميز والمهارات المهنية والتصميم والتسويق. يهدف البرنامج لمساعدة الطلاب على تعلم مهارات تساهم في أعمالهم ومجتمعاتهم. يشمل منهج أكاديمية مطوري آبل أيضًا قيم آبل في جميع الدورات، مما يشجع الطلاب على التصميم الشامل وإحداث تأثير إيجابي في العالم.

وصرحت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس آبل لعلاقات المطورين في جميع أنحاء العالم: “نرى البرمجة كلغة عالمية ونؤمن بتمكين المطورين والمبدعين ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم بالأدوات والتقنيات التي تسمح لهم بإنشاء تجارب استثنائية. نحن متحمسون لرؤية ما سيبنيه الطلاب بمشاركة مجتمعاتهم والعالم.”

ابتداءً من خريف هذا العام، سيستفيد كل طالب في أكاديمية مطوري آبل من المناهج الدراسية التي تعلمهم كيفية إنشاء نماذج التعلم الآلي وتدريبها ونشرها عبر أجهزة آبل. ستشمل الدورات أساسيات تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ Core ML وقدرته على تقديم أداء سريع؛ وإرشادات حول بناء وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. سيتعلم الطلاب من المهام القائمة على المشاريع بمساعدة مئات الموجهين وأكثر من 12 ألفًا من خريجي الأكاديمية.

ومع تقديم تقنيات آبل الجديدة وواجهات برمجة التطبيقات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر آبل العالمي للمطورين 2024، سيتمكن الطلاب من الوصول إلى أدوات تمكنهم من إنشاء مشاريع وتطبيقات استثنائية. يتضمن ذلك Xcode 16، الذي يضع معيارًا جديدًا لإنتاجية المطور. تشمل الميزات أيضًا Swift Assist، الذي يعمل كرفيق للترميز، ويقدم Swift 6 إمكانات جديدة لتعزيز وضوح الكود وتسهيل البرمجة المتزامنة.

تشارك آبل في كل مرحلة من مراحل رحلة الطلاب، سواء كانت استكشاف أساسيات تطوير التطبيقات في برنامج آبل الأساسي العالمي، أو تحسين مهاراتهم في أكاديميات مطوري آبل، أو نقل تطبيقاتهم إلى المستوى التالي.

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