زعيم كوريا الشمالية يمنح بوتين زوجًا من كلاب بونجسان المحلية

قام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بإهداء كلبين من سلالة بونجسان المعروفة بمهاراتها في الصيد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أعلنت عن هذا الحدث اليوم الخميس، مشيرة إلى أن هذه السلالة تعتبر واحدة من الكنوز الوطنية لكوريا الشمالية، وهي موطنة لمنطقة بونجسان في الشمال.

في مشهد تلفزيوني بثته القناة الرسمية، ظهر كيم وبوتين وهما يعينان بإعجاب إلى الكلبين المزينة أماكنهما بالورود، مما يعكس الاهتمام المشترك للزعيمين بالحيوانات. حتى أن كيم قدم لأحد الأحصنة بعض قطع الجزر، بينما كان بوتين يربت بحنان على رأس أحد الكلبين.

وفي لحظة تؤكد على عمق العلاقات والثقة المتبادلة، تبادل الزعيمان قيادة سيارة ليموزين روسية الصنع من طراز أوروس في اليوم السابق، ما يعد تأكيدًا على العلاقة الوطيدة بين البلدين.

الزعيم الكوري الشمالي ليس بغريب على العروض التي تضم الحيوانات، فقد أثار صورًا له وهو يركب حصانًا أبيض في جبل بايكتو مغطى بالثلج ضجة كبيرة في عام 2019، حيث تحولت الصور إلى موضوع شائع للتعليقات الساخرة والميمز على الإنترنت. وأعيد عرضه مرة أخرى على ظهر الحصان الأبيض في فيديو دعائي في عام 2022.

من ناحية أخرى، يشتهر الرئيس بوتين بتصويره في لحظات تعكس اهتمامه باللياقة البدنية والطبيعة، حيث نشرت له وسائل إعلام روسية صورًا وهو يركب حصانًا بنيًا دون قميص، مرتديًا نظارات شمسية وسلسلة ذهبية وسروالا عسكريا، مما يسهم في بناء صورته كشخصية قيادية قوية.

هذه الأحداث تبرز كيف يمكن للحيوانات أن تلعب دورًا في الدبلوماسية الدولية والعلاقات بين الدول، كما تؤكد على الطرق الغير تقليدية التي يستخدمها الزعماء لتعزيز الروابط والتحالفات الدولية.