مسؤول عراقي ينفي إجراء انتخابات مبكرة نهاية 2024

نفى مستشار رئيس الوزراء العراقي فادي الشقري، اليوم الخميس، إجراء انتخابات مبكرة في نهاية العام الجاري، موضحًا أن مفوضية الانتخابات بحاجة إلى 9 أشهر على الأقل كإجراء عملياتي لإجراء أي استحقاق انتخابي.

وقال الشقري، إن أطرافًا في الإطر العراقي ترفض إجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن التصريحات التي جرى تداولها في الآونة الأخيرة من القوى السياسية حول الانتخابات المبكرة، طُرحت في الإعلام فقط ولم يتم مناقشتها سياسيًا.

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وأشارى إلى أن الخلافات في الرأي بين القوى السياسية طبيعية لأن القوى من خلفيات متعددة وليست حالة واحدة بما فيها قوى الإطار، موضحًا أن تحديد موعد الانتخابات لا يتم بمبادرة حكومية بل من خلال القوى السياسية وبواسطة البرلمان.