علماء يثبتون تباطؤ حركة لُب الأرض.. ماذا سيحدث إذا توقف تمامًا؟

أكدت دراسة جديدة أن نواة الأرض الداخلية تدور بوتيرة أبطأ من المعتاد منذ عام 2010، مما قد يؤدي إلى تغييرات طفيفة في دوران الكوكب، وإذا استمر هذا الاتجاه الغامض، فقد يؤدي ذلك إلى إطالة أيام الأرض، ولكن بشكل غير محسوس تقريبًا للبشر.

مما تتكون نواة (لُب) الأرض؟

نواة الأرض الداخلية هي كتلة صلبة من الحديد والنيكل بحجم القمر، تقع على عمق أكثر من 4,800 كيلومتر تحت سطح الأرض. تحيط بها النواة الخارجية، وهي طبقة شديدة الحرارة من المعادن المنصهرة، والتي يحيط بها الوشاح، وهو بحر أكثر صلابة من الصخور المنصهرة، ثم القشرة التي نعيش عليها.

وعلى الرغم من دوران الكوكب كله، يمكن أن تدور النواة الداخلية بسرعة مختلفة قليلًا عن الوشاح والقشرة بسبب لزوجة النواة الخارجية.

تغييرات منذ عام 2010

منذ أن بدأ العلماء في رسم خرائط طبقات الأرض الداخلية قبل حوالي 40 عامًا باستخدام سجلات النشاط الزلزالي، كانت النواة الداخلية تدور بسرعة أكبر قليلاً من الوشاح والقشرة. لكن دراسة جديدة نشرت في 12 يونيو في مجلة “نيتشر” وجدت أن النواة الداخلية بدأت في التباطؤ منذ عام 2010 وتدور الآن ببطء أكثر من الطبقات الخارجية للأرض.

ويقول جون فيدال، أستاذ علم الزلازل بجامعة جنوب كاليفورنيا: “عندما رأيت السجلات الزلزالية التي تشير إلى هذا التغيير، شعرت بالدهشة. ولكن عندما وجدنا عشرات الملاحظات الأخرى التي تشير إلى نفس النمط، كان النتيجة لا مفر منها”.

تأثيرات تباطؤ النواة الداخلية

إذا استمر تباطؤ دوران النواة الداخلية، فقد يتسبب ذلك في تباطؤ دوران الطبقات الخارجية للأرض قليلًا، مما يؤدي إلى تغييرات طفيفة في طول الأيام. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هذا التغيير على مستوى الألف من الثانية، مما يجعل من الصعب ملاحظته.

صعوبة إثبات الظاهرة

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها العلماء إلى تباطؤ دوران نواة الأرض الداخلية. كانت هذه الظاهرة، المعروفة باسم “التراجع”، محل جدل لأكثر من عقد ولكن كان من الصعب إثباتها.

ولكن في الدراسة الجديدة تمكن الباحثون من إثبات ذلك، إذ حللوا بيانات أكثر من 100 زلزال متكرر على طول حدود صفيحة تكتونية في جزر ساندويتش الجنوبية بين عامي 1991 و2023. سمحت هذه البيانات للعلماء برسم خرائط موقع النواة مقارنة بالوشاح ومراقبة تغيرات معدل دوران النواة الداخلية بمرور الوقت.

الأدلة الأكثر إقناعًا حتى الآن

يقول فيدال إن الدراسة الجديدة تقدم “أدلة مقنعة” على حدوث التراجع. ولم تتضح بعد أسباب التراجع، لكنه قد يكون نتيجة “تدفق الحديد السائل في النواة الخارجية” أو “شد الجاذبية من المناطق الكثيفة في الوشاح العلوي”.

استمرار دراسة النواة الداخلية

ويبقى أن نرى مدى تكرار التراجع. من الممكن أن تكون دوران النواة الداخلية يتسارع ويتباطأ باستمرار، لكن هذه التغييرات تحدث على مدى عقود أو أكثر. لذا، يحتاج العلماء إلى بيانات أطول لاستنتاج أي اتجاهات طويلة الأجل.

ولا تزال النواة الداخلية واحدة من أكثر طبقات الأرض غموضًا. ومع ذلك، تساعد التقنيات الحديثة الباحثين في معرفة المزيد عن النواة الداخلية، بما في ذلك أنها غير متساوية، وأنها أكثر ليونة من المتوقع، وأنها قد تتذبذب خارج محور الأرض، وأن لها نواة داخلية منفصلة. وسيواصل مؤلفو الدراسة تحليل البيانات الزلزالية لمعرفة المزيد عن نواة كوكبنا وكيفية تغيرها بمرور الوقت.

ماذا سيحدث إذا توقف لُب الأرض تمامًا؟

إذا توقفت نواة الأرض الداخلية عن الدوران تمامًا، فقد تحدث عدة تأثيرات على كوكبنا، ولكن ليس بالشكل الذي قد يتوقعه البعض.

التأثيرات على المجال المغناطيسي للأرض

– ضعف المجال المغناطيسي: نواة الأرض الخارجية، التي تتكون من الحديد والنيكل المنصهرين، هي المسؤولة عن توليد المجال المغناطيسي للأرض من خلال الدينامو الجيوديناميكي. توقف دوران النواة الداخلية يمكن أن يؤثر على حركة النواة الخارجية، مما يؤدي إلى ضعف أو تغير في المجال المغناطيسي.

– زيادة التعرض للإشعاعات الشمسية: ضعف المجال المغناطيسي يعني حماية أقل من الجسيمات الشمسية والإشعاعات الكونية. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة تعرض الكائنات الحية على الأرض للإشعاعات الضارة وتأثيرات سلبية على الأقمار الصناعية والاتصالات.

التأثيرات على الزلازل والنشاط الجيولوجي

– تغير النشاط الزلزالي: يمكن أن يؤدي توقف دوران النواة الداخلية إلى تغيرات في توزع الضغوط داخل الأرض، مما قد يزيد من النشاط الزلزالي أو يغير نمط الزلازل والبراكين.

– تحرك الصفائح التكتونية: الصفائح التكتونية تتحرك على طبقة اللزوجة من الوشاح العلوي. التغيرات في حركة النواة الداخلية قد تؤثر على حركات هذه الصفائح بطرق غير مباشرة.

التأثيرات على دوران الأرض

– توقف النواة الداخلية قد يؤدي إلى تبادل زخم زاوي (كمية فيزيائية تصف مدى حركة جسم ما حول محور دوران معين) بين النواة وبقية الكوكب، مما قد يؤدي إلى تغيرات طفيفة في معدل دوران الأرض.

التأثيرات على المناخ

– تغيرات غير مباشرة: ضعف المجال المغناطيسي يمكن أن يؤثر على الغلاف الجوي، مما قد يؤدي إلى تغيرات مناخية غير مباشرة. ولكن هذه التأثيرات ستكون معقدة وتحتاج إلى دراسة تفصيلية لفهمها بشكل كامل.

وعلى الرغم من أن توقف دوران نواة الأرض الداخلية سيكون حدثًا غير عادي ومهمًا علميًا، فإن التأثيرات المباشرة على الحياة اليومية للبشر ستكون محدودة. التأثيرات الأكثر أهمية ستكون على المجال المغناطيسي للأرض والنشاط الجيولوجي.