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فريق التحرير

20 يونيو 2024

مسالخ الرياض تستقبل أكثر من 8 آلاف ذبيحة في اليوم الرابع لعيد الأضحى

محليات
مسالخ الرياض تستقبل أكثر من 8 آلاف ذبيحة في اليوم الرابع لعيد الأضحى

شهدت مسالخ منطقة الرياض، خلال اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ، استقبال 8,623 ذبيحة، وذلك عبر المسالخ الثابتة والمتنقلة التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقد قامت الفرق المتخصصة التابعة للوزارة بعمليات الرقابة وتقديم خدمات الكشف البيطري على جميع المواشي، حيث تم إجراء 277 جولة رقابية على الأسواق والمسالخ في الرياض، بالإضافة إلى 510 زيارات للمحال والمباسط والأحواش في أسواق المنطقة.

وأسفرت هذه الجهود الرقابية عن توجيه 14 إنذارًا ومخالفة واحدة للمخالفين للضوابط والاشتراطات الصحية بالمسالخ، كما تم إتلاف 7 رؤوس من الماشية كليًا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 406 إتلافات جزئية.

وفي سياق متصل، استمرت مبادرة “ثلث الأضحية المجتمعية” في تحقيق نجاح كبير، حيث بلغ عدد المتبرعين باللحوم للأسر المحتاجة 68 متبرعًا، وقدمت كميات اللحوم المتبرع بها إلى 1,170 كيلوجرامًا.

وتزامنًا مع اليوم الرابع للعيد، اختتمت الحملة التوعوية لإرشادات السلامة الغذائية للهدي والأضاحي، التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع صحة الرياض طوال أيام العيد.

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