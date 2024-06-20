الدمام والأحساء الأعلى حرارة بـ 49 درجة والسودة الأقل بـ 25

سجلت الدمام والأحساء، اليوم الخميس، أعلى درجة حرارة في السعودية بـ 49 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة بـ 25 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

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في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.