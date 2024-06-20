ضبط مخالفين لنظام البيئة في حائل وعسير بتهمة الرعي وإشعال الحرائق

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مخالفين لنظام البيئة في منطقتي حائل وعسير، في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية.

ففي منطقة حائل، تم ضبط مواطن قام برعي 50 رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها، حيث تصل غرامة هذه المخالفة إلى 200 ريال لكل رأس من الماشية. وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف.

وفي منطقة عسير، تم ضبط مقيم من الجنسية السورية قام بإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي، وهي مخالفة تصل غرامتها إلى 3000 ريال. وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه أيضًا.

وتؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو الرقم 999 و 996 في بقية مناطق المملكة.

وتشدد القوات الخاصة للأمن البيئي على أنها ستواصل جهودها الحثيثة لرصد وضبط المخالفين لنظام البيئة، وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك حفاظًا على البيئة وحماية مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.