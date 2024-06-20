بلوجر مصري يكشف سبب رغبته الاستقرار في السعودية

روى البلوجر المصري عمرو سليمان، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، تجربة تعرض سيارته لعطل خلال سيره على الطريق بالسعودية ومحاولة تواصله مع الشرطة التي سرعان ما قدمت إليه لمساعدته.

وتحدث البلوجر المصري، خلال مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “إنستغرام” قائلاً: “لم أكن أتخيل أنني ساتصل بالشرطة خلال أي يوم من إقامتي بالسعودية”.

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ويحكي عمرو سليمان، تفاصيل الواقعة قائلاً، إنه خلال سيره على الطريق تعرض إحدى إطارات السيارة لمشكلة اضطرته للاتصال بالشرطة، موضحًا أنه سرعان ما أجرى اتصالاً بالشرطة التي طلبت منه معرفة العطل ونوع السيارة.

وأشار خلال الفيديو، الذي حمل عنوان “أفضل قرار اخذته هو الاستقرار بالسعودية” إلى أن الشرطة وصلت إليه خلال 22 دقيقة فقط من اتصاله، مؤكدًا أن هذا وقت قياسي للتعامل مع مشكلة على الطريق.

وأشاد البلوجر المصري، بسرعة تفاعل الشرطة السعودية معه والرد عليه فور اتصاله وقدومهم إليه في وقت قصير للغاية وتواصلهم معه باهتمام لمعرفة سبب المشكلة وحلها. وتابع معلقًا: “دام عزك يا سعودية”.