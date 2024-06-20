شعارات وقتيّة تذهب مع الريح

د. عبدالله الكعيد

في الولايات المتحدة الأمريكية وهم من بين أميز الدول في مجال الإعلام والرسائل الاتصالية المؤثرة تم ابتكار أيقونة الدب سموكي (Smokey Bear). فحين تزايدت حرائق الغابات وأقلقت أجهزة الحماية المدنية والإطفاء، فكّر المختصون هناك في ابتكار شخصية (رسومية) أوكلوا إليها مهمة إيصال الرسائل التوعوية لتثقيف أفراد المجتمع بهذا الخطر، حتى أصبح الدب سموكي أحد المشاهير الذين يسمع لهم أفراد المجتمع الأمريكي بكل اهتمام.

الشيء الذي قد لا يعرفه البعض أن أيقونة ذلك الدب الشهير تم ابتكارها قبل حوالي 80 عامًا وبالتحديد في عام 1944م ولازال الدب سموكي حتى هذا اليوم يقدّم التحذيرات تلو التحذيرات ويتقبلها الناس برحابة صدر.

السؤال: هل يتذكّر أحد منكم شعار أو أيقونة ابتكرتها الأجهزة الخدمية ومؤسسات السلامة العامة لدينا ووجدت قبولًا لدى الناس فتأثروا بما تقول، ناهيك عن استمراريتها لسنوات طوال؟

من أجل التأكيد على أهمية وجود ساعي بريد (أيقونة) يوصِل الرسائل التوعوية والحملات الإعلانية عبر الوسائل والمنصات الجماهيرية نشاهد بكل إعجاب الشركات الشهيرة العابرة للقارات المُنتجة للمواد الغذائية والمشروبات والوجبات السريعة ومعاجين الأسنان وغيرها تحرص على مواكبة الأجيال والتأثير فيهم لتكريس حضور منتجاتها في الأذهان بكل زمان ومكان.