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  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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برنامج تطوير القطاع المالي

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فريق التحرير

20 يونيو 2024

شعارات وقتيّة تذهب مع الريح

مقالات الرأي
شعارات وقتيّة تذهب مع الريح

د. عبدالله الكعيد

في الولايات المتحدة الأمريكية وهم من بين أميز الدول في مجال الإعلام والرسائل الاتصالية المؤثرة تم ابتكار أيقونة الدب سموكي (Smokey Bear). فحين تزايدت حرائق الغابات وأقلقت أجهزة الحماية المدنية والإطفاء، فكّر المختصون هناك في ابتكار شخصية (رسومية) أوكلوا إليها مهمة إيصال الرسائل التوعوية لتثقيف أفراد المجتمع بهذا الخطر، حتى أصبح الدب سموكي أحد المشاهير الذين يسمع لهم أفراد المجتمع الأمريكي بكل اهتمام.

الشيء الذي قد لا يعرفه البعض أن أيقونة ذلك الدب الشهير تم ابتكارها قبل حوالي 80 عامًا وبالتحديد في عام 1944م ولازال الدب سموكي حتى هذا اليوم يقدّم التحذيرات تلو التحذيرات ويتقبلها الناس برحابة صدر.

السؤال: هل يتذكّر أحد منكم شعار أو أيقونة ابتكرتها الأجهزة الخدمية ومؤسسات السلامة العامة لدينا ووجدت قبولًا لدى الناس فتأثروا بما تقول، ناهيك عن استمراريتها لسنوات طوال؟

من أجل التأكيد على أهمية وجود ساعي بريد (أيقونة) يوصِل الرسائل التوعوية والحملات الإعلانية عبر الوسائل والمنصات الجماهيرية نشاهد بكل إعجاب الشركات الشهيرة العابرة للقارات المُنتجة للمواد الغذائية والمشروبات والوجبات السريعة ومعاجين الأسنان وغيرها تحرص على مواكبة الأجيال والتأثير فيهم لتكريس حضور منتجاتها في الأذهان بكل زمان ومكان.

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