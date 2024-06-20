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20 يونيو 2024

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت الكبرى لتقديم إقراراتها الضريبية لشهر مايو

اقتصاد
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت الكبرى لتقديم إقراراتها الضريبية لشهر مايو

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الكبرى التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

ويمكن للمنشآت تقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات في الموعد المحدد لتجنب غرامات التأخير، التي تتراوح بين 5% و 25% من قيمة الضريبة المستحقة.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد 19993، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية على موقع الهيئة.

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