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فريق التحرير

20 يونيو 2024

“سناب شات” تقدم نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد تجارب الواقع المعزز

منوعات
“سناب شات” تقدم نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد تجارب الواقع المعزز

كشفت “سناب شات” عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يسمح للمبدعين بتحويل توجيهات نصية إلى عدسات مخصصة، مما يفتح الباب أمام تجارب جديدة.

في المعرض العالمي المعزز، قدمت سناب شات نظرة مبكرة على نموذج توليد الصور في الوقت الفعلي عبر الجهاز، القادر على توليد تجارب الواقع المعزز المباشرة. كما كشفت الشركة عن أدوات ذكاء اصطناعي توليدي لمبدعي الواقع المعزز.

أوضحت سناب شات أن النموذج صغير بما يكفي لتشغيله عبر هاتف ذكي وسريع بما يكفي لإعادة عرض الإطارات في الوقت الفعلي، مسترشدًا بمطالبة نصية. وقالت الشركة إن نماذج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي التوليدي يجب أن تكون أسرع بكثير لتكون مؤثرة في الواقع المعزز، ولهذا تعمل فرقها على تسريع نماذج التعلم الآلي.

سيبدأ مستخدمو سناب شات برؤية العدسات مع هذا النموذج التوليدي في الأشهر المقبلة، وتخطط الشركة لتقديمها إلى المبدعين بحلول نهاية العام. وذكرت سناب شات أن نماذج التعلم الآلي التوليدي الموجودة ضمن الأجهزة تشير إلى اتجاه جديد مثير للواقع المعزز، وتمنحهم مساحة لإعادة النظر في كيفية تقديم تجارب الواقع المعزز.

أعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق Lens Studio 5.0 للمطورين، مع إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة التي تساعدهم في إنشاء تأثيرات الواقع المعزز بسرعة أكبر، مما يوفر عليهم أسابيع من العمل.

يستطيع منشئو الواقع المعزز إنشاء عدسات السيلفي عن طريق توليد تأثيرات وجه واقعية باستخدام تقنية التعلم الآلي. كما يمكنهم إنشاء تأثيرات أسلوب مخصصة تطبق تحولًا واقعيًا على وجه المستخدم وجسمه والمناطق المحيطة به في الوقت الفعلي، وإنشاء أصل ثلاثي الأبعاد في دقائق وإدراجه في عدساتهم.

تتيح منصة Lens Studio 5.0 أيضًا لمنشئي الواقع المعزز إنشاء شخصيات، مثل الكائنات الفضائية، باستخدام توجيه نصي وتقنية Face Mesh، وإنشاء أقنعة الوجه والمواد في غضون دقائق. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المنصة مساعد ذكاء اصطناعي يمكنه الإجابة عن الأسئلة التي قد يطرحها المنشئون.

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