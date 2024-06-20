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فريق التحرير

20 يونيو 2024

بدء استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم

محليات
بدء استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن بدء استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها تكرس جهودها لتسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم لتأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة.

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وأشارت الوزارة إلى أنها تستقبل سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة بفضل الله؛ مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك.

وتعمل الوزارة وفق خططها على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاته، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة والحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.

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