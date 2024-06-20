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20 يونيو 2024

متظاهران مناخيان يخربان نصب ستونهنج الأثري جنوبي إنجلترا

منوعات
متظاهران مناخيان يخربان نصب ستونهنج الأثري جنوبي إنجلترا

ألقي القبض على اثنين من المتظاهرين المناخيين، رشوا طلاءً برتقاليًا على نصب ستونهنج التاريخي في جنوب إنجلترا يوم الأربعاء، بعد أن بدا أن اثنين من المارة يتدخلان ويوقفانهما.

وسرعان ما أدان رئيس الوزراء ريشي سوناك العمل الأخير الذي قامت به شركة “جست ستوب أويل” باعتباره “عملًا تخريبيًا مشينًا”.
ووصف زعيم حزب العمال كير ستارمر، خصمه الرئيسي في الانتخابات الشهر المقبل، المجموعة بأنها “مثيرة للشفقة” وقال إن الضرر “شائن”.

وجاء الحادث قبل يوم واحد فقط من توقع تجمع الآلاف في الدائرة الحجرية التي يبلغ عمرها حوالي 4500 عام للاحتفال بالانقلاب الصيفي – أطول يوم في السنة في نصف الكرة الشمالي.

وقالت شركة “إنجليش هيريتيج” التي تدير الموقع إنه “مزعج للغاية” وقالت إن القيمين يحققون في الأضرار. وقال جست ستوب أويل إن الطلاء مصنوع من نشا الذرة وسيذوب في المطر.

وأظهر مقطع فيديو نشرته المجموعة رجلا عرفته باسم راجان نايدو (73 عاما) يطلق ضبابا برتقاليا من بخاخ طلاء على غرار طفاية حريق على أحد الأحجار العمودية.

بينما يمكن سماع أصوات تصرخ “توقف”، ركض شخص يرتدي قبعة ومعطف واق من المطر وأمسك بذراع نايدو وحاول سحبه بعيدا عن النصب التذكاري. انضم رجل يرتدي قميصًا أزرق وصارع بخاخ الطلاء بعيدًا.

وتمكنت المتظاهرة الثانية، التي عرفت باسم نيامه لينش، 21 عاما، من رش ثلاثة أحجار قبل أن يوقفها أول مارة في القبعة.

وقالت شرطة ويلتشير إن الاثنين اعتقلا للاشتباه في إلحاقهما بأحد أشهر معالم ما قبل التاريخ في العالم وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

تم بناء ستونهنج على الأراضي المسطحة في سالزبوري بلين على مراحل بدأت منذ 5000 عام، مع الدائرة الحجرية الفريدة التي أقيمت في أواخر العصر الحجري الحديث حوالي 2500 قبل الميلاد.

Just Stop Oil هي واحدة من العديد من المجموعات البيئية في جميع أنحاء أوروبا التي حظيت بالاهتمام – ورد الفعل السلبي – لتعطيل الأحداث الرياضية ، ورش الطلاء والطعام على الأعمال الفنية الشهيرة ومقاطعة حركة المرور للفت الانتباه إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالت المجموعة إنها تصرفت ردا على البيان الانتخابي الأخير لحزب العمال. وقال حزب العمال إنه إذا فاز في الانتخابات في 4 يوليو ، فلن يصدر المزيد من التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز. وتؤيد حملة “جست ستوب أويل” الوقف الاختياري لكنها قالت إنه لا يكفي.

وقالت المجموعة في بيان إن حزب العمال، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي ويتوقعه النقاد والسياسيون على نطاق واسع أن يقود الحكومة المقبلة، يحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك والتوقيع على معاهدة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

وقالت المجموعة في بيان “الاستمرار في حرق الفحم والنفط والغاز سيؤدي إلى وفاة الملايين”.

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