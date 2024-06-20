مصرع أكثر من 100 شخص وإصابة 40 ألفًا جراء الحر في الهند

أدت موجة الحر المستمرة في الهند، إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 40 ألفًا خلال الثلاثة أشهر ونصف الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن أن 100 أشخاصا في الهند لقوا مصرعهم في الفترة من 1 مارس الماضي إلى 18 يونيو الجاري بعد إصابتهم بضربة شمس.

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وأوضحت الوزارة الهندية، أنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات بسبب موجة الحر في ولاية أوتار براديش بواقع 36 وفاة، تليها الولايات الشمالية الأخرى بما فيها راجستان وبيهار وأوديشا.

وسجلت مناطق من العاصمة الهندية خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات حرارة وصلت لـ 51 درجة مئوية في بعض المناطق.