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20 يونيو 2024

استقرار هلالي وتعثر نصراوي.. التزكية تحسم رئاسة “الزعيم” و”العالمي” عالق في جمعية عمومية غير مكتملة

رياضة
استقرار هلالي وتعثر نصراوي.. التزكية تحسم رئاسة “الزعيم” و”العالمي” عالق في جمعية عمومية غير مكتملة

زكَّت الجمعية العمومية لأعضاء مؤسسة “نادي الهلال” غير الربحية الأستاذ فهد بن سعد بن نافل رئيسًا لـ”الزعيم”.

شهدت الجمعية العمومية لمؤسسة نادي الهلال غير الربحية حضور 99.63% من القوة التصويتية.

جرت مراسم الجمعية اليوم الخميس في حضور كل الأعضاء الذين تم إعلانهم.

على الجانب الآخر، أعلن نادي النصر عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لمؤسسة النصر غير الربحية، ليبقى “العالمي” عالقًا في انتظار اكتمال النصاب.

وقد أعلن ممثل اللجنة العامة للانتخابات عن تأجيل عقد الجمعية، حيث تقرر أن تقام في الخامسة عصر غدٍ الجمعة، على أمل التصويت على اختيار رئيس جديد للنادي.

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