السويد تتهم روسيا بعرقلة عمل شبكات أقمارها الاصطناعية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

20 يونيو 2024

السويد تتهم روسيا بعرقلة عمل شبكات أقمارها الاصطناعية

دوليات
السويد تتهم روسيا بعرقلة عمل شبكات أقمارها الاصطناعية

اتهمت السويد روسيا اليوم الخميس بعرقلة عمل شبكات الأقمار الاصطناعية في البلاد، بعد أيام من انضمامها رسميًا لحلف الشمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت السلطات السويدية أن روسيا وراء “التدخل الضار” الذي استهدف شبكات أقمارها الاصطناعية الذي رصدته لأول مرة بعد أيام من انضمامها إلى “ناتو” في وقت سابق من العام الجاري.

اقرأ أيضًا: تقرير أممي يرصد 6 اعتداءات كبرى شنها الاحتلال في غزة العام الماضي

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، طلبت هيئة البريد والاتصالات السويدية من لجنة لوائح الراديو التابعة لاتحاد الاتصالات الدولي في جنيف مواجهة العراقيل الروسية في اجتماع، وفقا لخطاب صادر في 4 يونيو للوكالة الأممية.

وفي 21 مارس الماضي، شكت هيئة البريد والاتصالات السويدية إلى روسيا من التدخل وكان ذلك بعد أسبوعين من انضمام البلاد للناتو، مما يعزز من وضع الحلف العسكري في بحر البلطيق.

 

تابعنا: