السويد تتهم روسيا بعرقلة عمل شبكات أقمارها الاصطناعية

اتهمت السويد روسيا اليوم الخميس بعرقلة عمل شبكات الأقمار الاصطناعية في البلاد، بعد أيام من انضمامها رسميًا لحلف الشمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت السلطات السويدية أن روسيا وراء “التدخل الضار” الذي استهدف شبكات أقمارها الاصطناعية الذي رصدته لأول مرة بعد أيام من انضمامها إلى “ناتو” في وقت سابق من العام الجاري.

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وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، طلبت هيئة البريد والاتصالات السويدية من لجنة لوائح الراديو التابعة لاتحاد الاتصالات الدولي في جنيف مواجهة العراقيل الروسية في اجتماع، وفقا لخطاب صادر في 4 يونيو للوكالة الأممية.

وفي 21 مارس الماضي، شكت هيئة البريد والاتصالات السويدية إلى روسيا من التدخل وكان ذلك بعد أسبوعين من انضمام البلاد للناتو، مما يعزز من وضع الحلف العسكري في بحر البلطيق.