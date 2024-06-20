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20 يونيو 2024

تطهير وتعقيم 7327 موقعاً بالمدينة المنورة تزامناً مع توافد ضيوف الرحمن

حج 2024
تطهير وتعقيم 7327 موقعاً بالمدينة المنورة تزامناً مع توافد ضيوف الرحمن

نفذت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، 821 جولة ميدانية للنظافة العامة، كما تم تطهير وتعقيم 7،327 موقعاً مختلفاً من خلال استخدام 32،779 لتراً من المطهرات والمبيدات.

وتواصل الفرق الميدانية أعمالها البلدية على مدار الساعة، لخدمة الأهالي والزوار من ضيوف الرحمن.

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وكشفت الأمانة ضمن إحصائية أعمالها الأسبوعية، عن تنفيذ 821 جولة ميدانية للنظافة العامة، كما تم تطهير وتعقيم 7،327 موقعاً مختلفاً من خلال استخدام 32،779 لتراً من المطهرات والمبيدات.

وتقوم الفرق الميدانية والرقابية التابعة للأمانة بجولاتها البلدية المستمرة تزامناً مع ما تشهده المدينة المنورة من توافد ضيوف الرحمن في موسم مابعد الحج لمتابعة خططها التشغيلية الخاصة بموسم الحج.

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