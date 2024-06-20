لؤي ناظر بعد فوزه برئاسة “الاتحاد”: مساواتنا بباقي الأندية على رأس أولوياتي وأمامنا 3 مدربين سنختار أحدهم قريبًا

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الخميس رسميًا، فوز قائمة المهندس لؤي ناظر بالتزكية برئاسة نادي الاتحاد، بعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية لمؤسسة أعضاء نادي الاتحاد الرياضية. ويتولى لؤي ناظر رئاسة نادي الاتحاد خلفًا لرئيس النادي السابق أنمار الحائلي، الذي اعتذر عن الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للنادي.

وفي أولى تصريحاته عقب إعلان فوزه، أعلن “ناظر” أن مساواة نادي الاتحاد بالأندية الأخرى فيما يخص ميزانيته تقع على رأس أولويات إدارته. وأضاف: “‏نادي الاتحاد لم يحصل على حقوقه في الموسم الماضي وميزانية هذا الموسم إن لم تعادل ما صرفته الأندية المنافسة في العام الماضي سنطالب بكافة حقوقنا”، مشيرًا إلى تطمينات بخصوص الميزانية، لكنه تابع: “لا أعرف إن كانت ستصل بنا إلى (الأندية) الأخرى، إن لم تصل للمساواة سنُطالب بحقوقنا”.

وأكد “ناظر” أن ‏برنامج الاستقطاب ذكر أن ميزانيات الأندية اُستنفدت خلال العام الماضي للثلاث سنوات المقبلة، ولكن يبقى أن نادي الاتحاد لم يحصل على ميزانية كافية خلال الموسم الماضي وبشهادة الجميع، مضيفًا: “وبالتالي هناك فرق بالدعم نعمل على تغطيته وسنحصل على ميزانية ممتازة جدًا”.

وفيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم، قال “ناظر” إن مدرب الفريق مارسيلو غاياردو طلب الاستغناء عن كريم بنزيما، كما لفت إلى أن النادي لديه ملفات ثلاث مدربين، من المقرر الاختيار بين أحدهم قريبًا.