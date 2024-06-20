المسند: غداً الجمعة أطول نهار وأقصر ليل.. وطول الصيف 93 يوماً و15 ساعة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبد الله المسند، إن يوم غدٍ الجمعة أطول نهار وأقصر ليل في المملكة، موضحًا أن طول فصل الصيف 93 يوماً و15 ساعة.

وأضاف عبر حسابه على “إكس”، أن ما بين أبها والدمام نهارًا نحو 18 درجة مئوية، متابعًا أن غدًا 21 يونيو تتعامد الشمس على مدار السرطان وتبلغ المسافة بين الأرض والشمس حوالي 152,400,000كم.

وواصل أن “اليوم دخول طالع الدبران (تويبع) وهو نجم نير أحمر، وبعده عن الأرض 65 سنة ضوئية يقع على امتداد خط نجوم حزام الجوزاء الثلاثة تقريباً، وسُمي الدبران لأنه يأتي في دبر الثريا ويُسمى في نجد تويبع لأنه يتبع الثريا وهو نجم شامي وعدد أيامه 13 يوما، والدبران يقع في برج الثور”.

واختتم القول: العرب قالت إذا طلع الدبران يبست الغدران وتوقدت الحزان وكرهت النيران واستعرت الذبان.