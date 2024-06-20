أستاذ مناخ: حرارة الصيف تؤثر على نفسية الإنسان وسلوكه وقراراته

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبد الله المسند، إن ارتفاع درجة الحرارة في الصيف يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نفسية الإنسان وسلوكه بل وقراراته.

واستشهد “المسند” عبر حسابه على “إكس” بدراسات علمية تؤيد ما قاله، إذ وجدت دراسة نشرتها مجلة “Nature Climate Change” أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يزيد من احتمالية وقوع النزاعات بين الأفراد بنسبة 2.4% وبين الجماعات بنسبة 11.3%.

وأضاف: “في دراسة نشرتها مجلة “Journal of Environmental Psychology”، تبين أن التعرض لدرجات حرارة عالية يمكن أن يقلل من القدرة على التركيز ويزيد من التوتر، مما يؤدي إلى قرارات غير مدروسة وزيادة في الأخطاء”.

وتابع: “دراسة أخرى في”Journal of Economic Behavior & Organization” وجدت أن العاملين في بيئات ذات حرارة مرتفعة يكونون أكثر عرضة لاتخاذ قرارات متهورة وغير محسوبة مقارنةً بأولئك الذين يعملون في بيئات معتدلة الحرارة”.