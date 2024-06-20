الهلال يرغب في ضم نجم ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اهتمام نادي الهلال بضم اللاعب رافائيل لياو لاعب ميلان، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية فأن الهلال يرغب في ضم رافائيل، مقابل 100 مليون يورو، ولكن لم يتقدم الهلال بعرض رسمي لنادي ميلان.

وأشارت الصحيفة بأن هناك وسيط موثوق للأب أنطونيو والد رافائيل، يتحدث مع المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة بأن رافائيل لياو لديه شرط جزائي مع نادي ميلان يبلغ قيمته 175 مليون يورو.

جدير بالذكر أن سعد بن نافل نجح في الحصول على فترة رئاسية جديدة لنادي الهلال لمدة موسم رياضي جديد، وذلك بعد فوزه بالتزكية.