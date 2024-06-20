بـ 58% من الأصوات.. امتناع الأمير خالد بن فهد يؤجل حسم منصب رئيس نادي النصر

تأجل حسم تنصيب إبراهيم المهيدب لرئاسة نادي النصر إلى يوم غدٍ الجمعة الساعة الخامسة عصرًا، بينما أعلن ممثل اللجنة العامة للانتخابات عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لمؤسسة النصر غير الربحية.

مصادر خاصة لـ”الوئام”، أفادت بأن تأجيل حسم منصب الرئيس كان سببه امتناع الأمير خالد بن فهد عن التصويت اليوم في انتخابات رئاسة النادي.

ونصت المادة 16 الفقرة الثانية في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية على أن “انعقاد الجمعية العمومية يكون صحيحًا إذا حضره عدد من الأعضاء يتجاوز القوة التصويتية لهم نسبة 50% من إجمالي عدد الأصوات الكلي (50+1)”. ويمتلك الأمير خالد بن فهد 58% من أصوات الجمعية العمومية للنادي، ما أدى إلى تأجيل الحسم إلى يوم غدٍ الجمعة.

وحسب المادة 16 الفقرة الثالثة، “إذا لم يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الأول تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى خلال مدة تتراوح بين 24 ساعة وأسبوعين، ويُعتبر بعدها الاجتماع صحيحًا إذا حضره عدد من الأعضاء يتجاوز القوة التصويتية لهم نسبة 25% من إجمالي عدد الأصوات الكلي (125)”. وإذا لم يتحقق ذلك، يتخذ المكتب الإجراءات المناسبة.

ويمتلك إبراهيم المهيدب المرشح لرئاسة النصر أكثر من 41% من أصوات الجمعية العمومية، وسيتم إعلانه رئيسًا للنادي لمدة عام كامل.

وقد صرح “المهيدب”، عبر حسابه على منصة X بعد تأجيل الجمعية ليوم غدٍ الجمعة، بـ”شكرًا لمن وثق به”، كما وعد الجماهير بعمل يرضيهم، مقدمًا دعمًا جديدًا للنادي يبلغ 18 مليون ريال، ليصل إجمالي دعمه للنصر خلال أسبوعين إلى 35 مليون ريال.