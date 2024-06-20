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20 يونيو 2024

مدرب ميلان السابق أحد المرشحين لخلافة جاياردو في الاتحاد

رياضة
مدرب ميلان السابق أحد المرشحين لخلافة جاياردو في الاتحاد مارسيلو جاياردو

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أحد المدربين المرشحين لخلافة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق للاتحاد.

وكان لؤي ناظر الفائز برئاسة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية، أعلن اليوم الخميس، عن إقالة جاياردو من منصبه، بسبب إنه أخطا وطالب بإبعاد كريما بنزيما من الفريق في الموسم الماضي.

وأوضح لؤي ناظر بأن هناك مدربين أو ثلاثة على طاولة الاتحاد للأختيار بينهم، خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لموقع “Football Italia” فأن نادي الاتحاد يجري محادثات مع ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق،

وأشار الموقع إلى أن هناك اقتراحات بأن بيولي سيحصل على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد مع الاتحاد.

وأوضح بأن جاياردو سيحصل على مبلغ كبير مقابل إنهاء التعاقد مع الاتحاد بقيمة 30 مليون يورو.

وكان الاتحاد تعاقد مع جاياردو في شهر نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، بعقد يستمر حتى صيف العام المقبل.

وخاض الاتحاد تحت قيادة جاياردو 33 مباراة، تعرض للهزيمة في 13 لقاء منهم، وخسر النمور جميع البطولات التي كان ينافس فيها، حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي، وكأس الدرعية للسوبر السعودي، وكأس العالم للأندية من الدور الثاني.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

 

 

 

 

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