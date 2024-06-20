القادسية يُعلن عن التعاقد مع جوليان كينونيس

أعلن نادي القادسية بشكل رسمي عن التعاقد مع الكولومبي جوليان كينونيس لاعب فريق كلوب أمريكا المكسيكي.

ونشر نادي القادسية عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” فيديو به صورًا ولقطات للاعب مصحوب بالتعليق التالي “جوليان كينونيس” قـدساوي لـ 2028.

وفي سياق متصل كان نادي القادسية أعلن عن تجديد عقد ميشيل جونزاليس المدير الفني للفريق، لعام 2025.

وكان نادي القادسية حجز مقعده في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى دوري يلو للموسم المنتهي.

جدير بالذكر أن نادي القادسية حصد لقب دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” برصيد 73 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادي العروبة.

https://x.com/Alqadsiah/status/1803850306800746844