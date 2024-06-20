التشكيل الرسمي لمباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2024

أعلن كلا من لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، و لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، عن تشكيل الفريقين في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره إسبانيا في الجولة الثانية من دور مجموعات لبطولة يورو 2024.

بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، تقام في ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة بين 14 يونيو وستستمر فعالياتها حتى يوم 14 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخبي إيطاليا وإسبانيا في المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024، رفقة كلا من ألبانيا وكرواتيا.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، بنفس عدد نقاط منتخب إيطاليا الذي يحل في الوصافة بفارق الأهداف.

تشكيل إيطاليا أمام إسبانيا في يورو 2024:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، باستوني، ديماركو، كالافيوري.

خط الوسط: باريلا، جورجينو، فراتيسي، بيليجريني، كييزا.

خط الهجوم: سكاماكا.

تشكيل إسبانيا أمام إيطاليا في يورو 2024:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، لابورت، كوكوريلا، لو نورماند.

خط الوسط: فابيان رويز، رودري، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، موراتا، إينياكي ويليامز.