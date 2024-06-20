الملياردير الأمريكي فرانك ماكورت يرغب في شراء “تيك توك”.. ويكشف السبب

أعلن مالك نادي “مارسيليا” الفرنسي الملياردير الأمريكي فرانك ماكورت، رغبته في شراء تطبيق “تيك توك” الشهير.

وكشف “ماكورت” عن سبب اهتمامه بشراء المنصة، وهو “إنقاذ الإنترنت من براثن شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى”.

ويرى ماكورت أن هذه المنصات، بما في ذلك “تيك توك”، تدمر المجتمع وتعرض الأطفال للخطر، لذا يسعى لإنشاء “إنترنت جديد” يركز على الخصوصية واللامركزية، بعيدًا عن هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة.

ويقول في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: “المنصات الكبرى تتلاعب بالبشر ولهذا السبب نرى الوضع يسوء في كل مكان من المجتمعات الحرة، وهناك نوع من العالم يحترق، أليس كذلك؟ هناك الكثير”.

وأضاف: “هناك الكثير من الفوضى والاستقطاب، والخوارزميات تعمل بشكل جيد وتبقينا في تلك الحالة الثابتة.. لقد حان وقت التغيير”.

ووصف الإنترنت بـ”مفترس للأطفال”، إذ نشهد حالات قلق واكتئاب وموجة فعلية من الانتحار بين الأطفال”.

وفي أبريل، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون يمنح تيك توك 270 يومًا للعثور على مشتر غير صيني أو حظره في الولايات المتحدة.

وتطعن شركة تيك توك أمام القضاء الأمريكي وتعتبر القانون “غير دستوري”، بينما أكدت بكين أنها لن توافق على تسليم منتج خاص بإحدى أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد.

وشدد ماكورت على أن قلق حكومة الولايات المتحدة هو أن بيانات 170 مليون أمريكي يتم جمعها وإرسالها إلى الصين، وهو ما يشكل “بالطبع” تهديدًا للأمن القومي.

وأضاف: “أرجو أن تثير قضية تيك توك هذه الوعي لدى الناس، وتجعلهم يُدركون أن بياناتهم، حتى على المنصات الأخرى، تُجمع وتُرسل إلى جهاتٍ مجهولة. قد لا تذهب إلى الصين، لكنها تُرسل إلى جهة ما تتحكم بها جهة أخرى تمتلك معلوماتهم الشخصية كاملة. هذا أمر غير مقبول وغير ديمقراطي على الإطلاق”.