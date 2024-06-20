التعادل الإيجابي يحسم مباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2024

انتهت أحداث مباراة الدنمارك وإنجلترا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

واستضاف ملعب بانك بارك، أحداث مباراة الدنمارك وإنجلترا في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة يورو 2024.

بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، تقام في ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة بين 14 يونيو وستستمر فعالياتها حتى يوم 14 يوليو المقبل.

وسجل هاري كين لاعب منتخب إنجلترا هدف فريقه في الدقيقة 18، فيما أحرز هيولماند لاعب منتخب الدنمارك هدف تعادل فريقه في الدقيقة 34.

ويتواجد منتخبي إنجلترا والدنمارك في المجموعة الثالثة في يورو 2024، رفقة كلا من منتخبات صربيا وسلوفينيا.

وبهذه النتيجة حصد كل منتخب نقطة في رصيده ليصبح رصيد إنجلترا 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحل الدنمارك في الوصافة بنقطتين، ويأتي سلوفينيا ثالثًا بنقطتين ويتذيل صربيا الترتيب بنقطة واحدة.